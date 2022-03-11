Принц Эндрю остался изгоем после тяжбы об изнасиловании

Принц Эндрю, герцог Йоркский — второй сын королевы Великобритании Елизаветы II останется изгоем в британской королевской семье, несмотря на завершение судебного разбирательства по поводу изнасилования несовершеннолетней девушки.

«Позиция осталась той же, что и в феврале. Возврат к роли старшего работающего члена королевской семьи исключен», — рассказал источник издания Evening Standard в Букингемском дворце.

По его словам, принц не сможет участвовать даже в июньских торжествах по случаю 70-летия коронации королевы Елизаветы II»

Американка Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Сам герцог Йоркский категорически отрицает обвинения.

Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.