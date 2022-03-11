НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Принц Эндрю остался изгоем после тяжбы об изнасиловании

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Фото: Titanic Belfast / CC BY 2.0

Принц Эндрю, герцог Йоркский — второй сын королевы Великобритании Елизаветы II останется изгоем в британской королевской семье, несмотря на завершение судебного разбирательства по поводу изнасилования несовершеннолетней девушки.

«Позиция осталась той же, что и в феврале. Возврат к роли старшего работающего члена королевской семьи исключен», — рассказал источник издания Evening Standard в Букингемском дворце.

По его словам, принц не сможет участвовать даже в июньских торжествах по случаю 70-летия коронации королевы Елизаветы II»

Американка Вирджиния Джуфре обвинила герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Сам герцог Йоркский категорически отрицает обвинения.

Американский суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Еще по теме
Умер экс-солист группы «Отпетые мошенники»
Бузова предложила открыть русский «Макдоналдс» и стать его лицом
Интервью Юрия Дудя признали экстремистскими в Белоруссии
Сына и внука Ротару задержали при попытке бегства с Украины
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозная погода сохранится в Новосибирске
Балет «Конек‑Горбунок» в постановке Кехмана покажут в Новосибирске
Ребенок и трое взрослых погибли в пожаре в Омской области
Потанин призвал «не хлопать дверью» при выборе ответных санкций
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
«Русская Медиагруппа» прервала сотрудничество с украинскими артистами
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МВФ допустила дефолт России из‑за санкций
Россия соберет Совбез ООН по биолабораториям США на Украине
Россия потратит на поддержку экономики более 1 трлн рублей
Meta разрешила травить россиян в Facebook и Instagram
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Топ комментариев

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

Demosfen

А не надо было собственное самолётостроение уничтожать! Как и многое другое, надеясь только на выкачку...

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке

frenchman

Вот когда на Украине с «бандеровцами» разберутся, потом внутри страны надо чистку делать! На золотые...
Sibnet.Ru