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Ребенок и трое взрослых погибли в пожаре в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трое взрослых и 12-летний мальчик погибли при пожаре в поселке Тевриз Омской области, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

Пожар произошел в частном двухквартирном доме на улице Карбышева утром в пятницу. Возгорание заметили соседи, которые вызвали сотрудников МЧС.

Во время тушения пожара в доме нашли тела 53-летней женщины, 75-летней пенсионерки и ее 12-летнего внука, а также 56-летнего мужчины, который жил во второй половине дома.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность старой печи. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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