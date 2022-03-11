Хлопок произошел на ТЭЦ в Новосибирской области

Хлопок угольной пыли произошел на ТЭЦ в Куйбышеве Новосибирской области, пострадал рабочий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Хлопок угольной пыли произошел на Барабинской ТЭЦ при разогревании резервного котла поздним вечером в четверг.

Пострадал 29-летний рабочий. Он доставлен в городскую больницу с ожогами 40%. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, разрушений в результате инцидента не произошло.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших тяжкий вред здоровью человека.