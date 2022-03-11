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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия соберет Совбез ООН по биолабораториям США на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: Gobierno de Chile / CC BY 2.0

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по военно-биологическим программам США на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Агентства по сокращению угрозы при Минобороны США.

«Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — цитирует ТАСС Полянского.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 8 марта призналась, что на Украине имеются «биологические исследовательские объекты» и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил России.

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что США по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала его национальные арсеналы.

Тема: Военная операция на Украине
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Иркут 69

Хочется спросить господарей кремлевских... ну и как вам надежды на "братский Китай"..? ☺️

frenchman

Вот когда на Украине с «бандеровцами» разберутся, потом внутри страны надо чистку делать! На золотые...

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

pepelmetal

Жизнь висит на нитке, а думают о прибытке
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