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Курс евро обновил исторический максимум

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро вырос на 3,9%, до 132 рублей по состоянию на 11:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Тем самым, европейская валюта обновила исторический максимум. Курс доллара превысил 121 рубль.

Рубль снижается к доллару и евро на фоне сохранения геополитической напряженности и снижения объемов торгов на валютном рынке. Суммарный объем торгов по доллару США и евро в валютной секции Московской биржи остается небольшим, накануне он составляет порядка 215 миллиарда, рассказал РБК старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Это вдвое меньше средних дневных значений в начале 2022 года, добавил эксперт. Из-за подобных параметров ликвидности внутридневная волатильность курсов валют сохраняется достаточно высокой.

В Промсвязьбанке ожидают сохранения высокой волатильности и не исключают роста курса доллара к отметке 130 рублей. Но продажи валюты со стороны крупных экспортеров смогу понизить давление на национальную валюту и закрепить пару доллар-рубль в диапазоне 120-130 рублей.

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