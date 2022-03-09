Найден секретный приказ о подготовке Киевом наступления на Донбасс

Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего нацгвардией Украины генерал-полковника Николая Балана о наступлении на Донбасс в марте нынешнего года, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины», — цитирует РИА Новости Конешенкова.

По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе».

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«Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения "боевых специальных задач" нацгвардейцев, показавших "неудовлетворительные" результаты психологического тестирования по критерию "готовности к риску», — процитировал текст генерал.

Он подчеркнул, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в