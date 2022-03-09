Школьница спела «Je t'aime» на «Голосе» и рассорила жюри

Наставники детского «Голоса» устроили целое шоу, чтобы заполучить в свои команды 13-летнюю певицу Ксению Канн.

Ксения Канн выступила на слепых прослушиваниях с песней лары Фабиан «Je t'aime». К ней развернулись все наставники в начале композиции и восхищенно слушали юную певицу.

Когда школьнице предстояло сделать выбор, в чью команду идти, наставники начали, перебивая друг друга, предлагать лучшие условия для совместной работы.

Полина Гагарина предложила девочке спеть дуэтом и выбежала на сцену. К ним присоединились и Егор Крид с Бастой, но Гагарина забыла слова, а Крид не смогли в точности воспроизвести текст французской песни.

Когда шоу закончилось, Баста решил, что все встало на свои места. «К чему понты? Не знаешь слов, но знаешь, что делать с ребенком, — сиди на кресле и жди, когда коллеги выйдут и облажаются», — сказал он.

Ксения Канн поблагодарила всех наставников и выбрала команду Басты. После этого рэпер исполнил танец победителя.