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Школьница спела «Je t'aime» на «Голосе» и рассорила жюри

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Наставники детского «Голоса» устроили целое шоу, чтобы заполучить в свои команды 13-летнюю певицу Ксению Канн.

Ксения Канн выступила на слепых прослушиваниях с песней лары Фабиан «Je t'aime». К ней развернулись все наставники в начале композиции и восхищенно слушали юную певицу.

Когда школьнице предстояло сделать выбор, в чью команду идти, наставники начали, перебивая друг друга, предлагать лучшие условия для совместной работы.

Полина Гагарина предложила девочке спеть дуэтом и выбежала на сцену. К ним присоединились и Егор Крид с Бастой, но Гагарина забыла слова, а Крид не смогли в точности воспроизвести текст французской песни.

Когда шоу закончилось, Баста решил, что все встало на свои места. «К чему понты? Не знаешь слов, но знаешь, что делать с ребенком, — сиди на кресле и жди, когда коллеги выйдут и облажаются», — сказал он.

Ксения Канн поблагодарила всех наставников и выбрала команду Басты. После этого рэпер исполнил танец победителя.

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Топ комментариев

Vitall2005

Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.

ponhik78

Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))

Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
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