Российская делегация отправилась на третий раунд переговоров

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Очередной раунд переговоров России и Украины пройдет 7 марта на польско-белорусской границе.

«Начало переговоров запланировано на 15.00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской стороны», — цитирует «Интерфакс» белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к организатором переговоров.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. После встречи обе стороны заявили о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».