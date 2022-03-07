НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Российская делегация отправилась на третий раунд переговоров

Источник:
Sibnet.ru
293 2
Фото: © Sibnet.ru

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Очередной раунд переговоров России и Украины пройдет 7 марта на польско-белорусской границе.

«Начало переговоров запланировано на 15.00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской стороны», — цитирует «Интерфакс» белорусского политолога Юрия Воскресенского, близкого к организатором переговоров.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. После встречи обе стороны заявили о неких точках соприкосновения, которые можно обсуждать.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
Минцифры опровергло планы по отключению России от мирового интернета
Netflix заморозил работу в России
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Порядка ста участников незаконной акции задержали в Новосибирске
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Самое популярное
Карта «Мир»: как работает и как получить?
Евросоюз лишил Россию евро
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (2)
О самом главном
Великий пост: календарь питания на семь недель
Бюджетно, необычно, романтично: как поздравить с 8 марта
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
47
Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за военные фейки
38
Евросоюз лишил Россию евро
34
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
Sibnet.Ru