НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Netflix заморозил работу в России

Источник:
Sibnet.ru
405 4
Фото: © pixahive.com

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостанавливает работу в России. Действующая подписка будет работать до следующего списания.

«Учитывая обстоятельства на месте, мы решили приостановить наше обслуживание в России», — цитирует Variety представителя Netflix.

Еще один представитель сервиса сообщил изданию vc.ru, что подписчики могут пользоваться Netflix до даты следующего списания.

По данным Bloomberg, у Netflix в России более 1 миллиона пользователей.

1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Минцифры опровергло планы по отключению России от мирового интернета
Минобороны заявило о подготовке провокации с радиоактивным заражением
TikTok приостановил работу в России
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Порядка ста участников незаконной акции задержали в Новосибирске
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Самое популярное
Карта «Мир»: как работает и как получить?
Евросоюз лишил Россию евро
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (4)
Топ комментариев

ponhik78

"Министерство финансов США разрешило закупку российской нефти через банки-посредники в странах, которые...

pkv84

Дед совсем плохой конечно,такие оговорки уже на поток встали у него.

лачинов

Ну решить то одно, а вот отказаться ... Впрочем если это произойдет то может оно и к лучшему. Что то...

ponhik78

Ни разу не видел купленный Фотошоп)))
Sibnet.Ru