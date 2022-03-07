Netflix заморозил работу в России

Стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостанавливает работу в России. Действующая подписка будет работать до следующего списания.

«Учитывая обстоятельства на месте, мы решили приостановить наше обслуживание в России», — цитирует Variety представителя Netflix.

Еще один представитель сервиса сообщил изданию vc.ru, что подписчики могут пользоваться Netflix до даты следующего списания.

По данным Bloomberg, у Netflix в России более 1 миллиона пользователей.

1 марта сервис, согласно источникам Deadline, Variety и «Бюллетеня кинопрокатчика», приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми он работал совместно с российскими продюсерами. Среди них сериалы «Анна К», «Петля» и «Ничего особенного».