Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа

Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде.

«Энергия остается одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля. Для этого мы должны диверсифицировать поставки, достичь лучших результатов в энергоэффективности и мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен

По ее словам, ЕС должен помочь потребителям, которые испытывают серьезные проблемы в связи с многократным ростом цен на углеводороды в Европе в 2021-2022 годах

Биржевые цены на газ в странах ЕС на 4 марта превысили 2000 долларов за тысячу кубометров, достигая в ходе торгов отметки в 2400 долларов.

Россия обеспечивает примерно 40% потребления газа в странах ЕС и 45% от газового импорта сообщества.