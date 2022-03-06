Путин создаст единую систему поддержки семей

Российские власти в ближайшее время предпримут новые шаги по созданию единой и стройной системы поддержки семей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем», — сказал Путин, уточнив при этом, что она коснется максимального количества граждан.

По словам Путина, он уже обсуждал этот вопрос с правительством, социальным блоком, министерством финансов и с администрацией. Система будет предусматривать помощь от беременности, рождения ребенка и до достижения ребенком 18 лет.

Путин напомнил, что в России уже действует система поддержки семей с детьми. В частности, существуют пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также выплаты беременным женщинам и неполным семьям с детьми от восьми лет до 18 лет.