НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин создаст единую систему поддержки семей

Источник:
ТАСС
448 2
Фото: © Sibnet.ru

Российские власти в ближайшее время предпримут новые шаги по созданию единой и стройной системы поддержки семей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Меры соответствующие готовятся, и в ближайшее время я скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделаем», — сказал Путин, уточнив при этом, что она коснется максимального количества граждан.

По словам Путина, он уже обсуждал этот вопрос с правительством, социальным блоком, министерством финансов и с администрацией. Система будет предусматривать помощь от беременности, рождения ребенка и до достижения ребенком 18 лет.

Путин напомнил, что в России уже действует система поддержки семей с детьми. В частности, существуют пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также выплаты беременным женщинам и неполным семьям с детьми от восьми лет до 18 лет.

Еще по теме
Депутаты отказались от убийства бездомных животных
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
Комитет Госдумы одобрил поправку о 15 годах тюрьмы за военные фейки
Гражданским служащим разработали присягу
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Мужчины скупили кастрюли и сковородки перед 8 марта
Власти объяснили причину отключения терминалов в томских автобусах
Школьник отравился «веществом» и умер в Новосибирске
Самое популярное
Евросоюз лишил Россию евро
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Минобороны назвало число убитых и раненых на Украине военных
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
Sibnet.Ru