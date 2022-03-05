Введены новые ограничения на вывод валюты за рубеж

Центробанк России ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам — теперь они не могут превышать 5 тысяч долларов в месяц.

Ограничение касается переводов физических лиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников, в число которых входят родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, а также полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных, пишет «Коммерсантъ».

Ранее россиянам запретили вывозить из страны более 10 тысяч долларов наличными, а нерезидентам — переводить за границу больше 5 тысяч долларов.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации»,— отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Центробанк также запретил банкам проводить денежные переводы из России за границу для нерезидентов из стран, которые ввели санкции против России. Для нерезидентов из остальных стран введен ежемесячный лимит в 5 тысяч долларов.

Резиденты — это физические лица, которые проживают на территории России не меньше 183 дней в течение года. Проживающие в России менее 183 дней в году считаются нерезидентами. Данные категории влияют на статус налогоплательщика.