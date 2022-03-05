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Российские авиакомпании ограничат рейсы за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация рекомендует авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж. Кроме этого, ведомство рекомендует с 8 марта приостановить рейсы из присоединившихся к санкциям стран в Россию.

Отмечается, что иностранными государствами вводятся дополнительные ограничения для российских авиакомпаний. Они выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям.

«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы», — указывается в сообщении.

Евросоюз из-за спецоперации России на Украине запретил европейским компаниям осуществлять поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. Ограничения вступают в силу в ночь на 8 марта.

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Экономика #Транспорт и дороги
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89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.

anbel13

В 2014 уже выиграли, везде трещали про импортозамещение, и что?

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!
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