Российские авиакомпании ограничат рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж. Кроме этого, ведомство рекомендует с 8 марта приостановить рейсы из присоединившихся к санкциям стран в Россию.

Отмечается, что иностранными государствами вводятся дополнительные ограничения для российских авиакомпаний. Они выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям.

«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы», — указывается в сообщении.

Евросоюз из-за спецоперации России на Украине запретил европейским компаниям осуществлять поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. Ограничения вступают в силу в ночь на 8 марта.