Эксперт назвал альтернативу авто из Европы

Китайский автопром, производящий все типы автомобилей и уже активно развивающийся в России, сможет заменить европейский на рынке в России, такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Корейский автопром пока на ступеньку выше китайского, но высота этой "ступени" невелика, и само ее наличие объясняется тем, что у корейцев есть большая фора — они начали осваивать российский авторынок на несколько десятилетий раньше», — цитирует Моржаретто «Прайм».

Китайские машины, по его оценкам, дешевле корейских примерно на 10%, а корейские на такой же процент дешевле европейских машин. При этом по дизайну и по технической начинке китайские машины могут смело конкурировать даже с европейцами, не говоря уже о «корейцах».

Моржаретто отметил, что главной проблемой отечественного авторынка сейчас является отсутствие цен. Специалист подчеркнул, что цены будут выше, но «не станут шоком для покупателей».

«Китайские компании тоже приостановили сейчас продажи по причине отсутствия стабильности валютного курса. Машин на складах много, заводы работают, но китайцы ждут, когда установится курс рубля по отношению к доллару или юаню», — объяснил он.

О приостановке продаж продукции российским покупателям объявили Porsche, Volkswagen, Toyota, Rolls-Royce и ряд других компаний.