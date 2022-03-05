Депутаты отказались от убийства бездомных животных

Депутаты Госдумы отказались поддержать инициативу, предлагающую лишать жизни бездомных животных, сообщил первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

После нескольких громких случаев смертельных нападений собак на взрослых и детей от ряда регионов прозвучали предложения вернуться к практике умерщвления бездомных животных.

В закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправку об обязательной стерилизации бездомных животных. Регионы получат право самостоятельно принимать решение — содержать таких особей в приютах или выпускать на волю, цитируют «Известия» Бурматова.

«Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — сказал он.

«Уничтожение нескольких сотен тысяч бездомных животных по всей стране приведет к крайне негативному социальному эффекту и будет враждебно встречено большей частью населения. Также следует отметить, что такое резкое сокращение популяции бездомных животных будет иметь краткосрочный эффект — максимум один-два года. После чего численность бездомных животных снова резко возрастет за счет молодых и, как правило, более агрессивных особей», — говорится в заключении РАН.