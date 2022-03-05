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Депутаты отказались от убийства бездомных животных

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы отказались поддержать инициативу, предлагающую лишать жизни бездомных животных, сообщил первый зампред комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов.

После нескольких громких случаев смертельных нападений собак на взрослых и детей от ряда регионов прозвучали предложения вернуться к практике умерщвления бездомных животных.

В закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправку об обязательной стерилизации бездомных животных. Регионы получат право самостоятельно принимать решение — содержать таких особей в приютах или выпускать на волю, цитируют «Известия» Бурматова.

«Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — сказал он.

«Уничтожение нескольких сотен тысяч бездомных животных по всей стране приведет к крайне негативному социальному эффекту и будет враждебно встречено большей частью населения. Также следует отметить, что такое резкое сокращение популяции бездомных животных будет иметь краткосрочный эффект — максимум один-два года. После чего численность бездомных животных снова резко возрастет за счет молодых и, как правило, более агрессивных особей», — говорится в заключении РАН.

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