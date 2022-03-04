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Отдых для россиян в Турции и Египте резко подорожал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость отдыха в Турции для россиян повысилась на 80%, цены на туры в Египет выросли на 65%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России

Отмечается, что главная причина роста цен — падение курса рубля к мировым валютам. Дело в том, что российские туроператоры платят отелям в евро в Турции, а в Египте — в американских долларах.

Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в трехзвездном отеле, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тысячи рублей. При этом 3 марта такой тур стоил минимум 127 тысяч, цены выросли более чем на 80%.

Тур в Египет с размещением в трехзвездном отеле в конце февраля можно было купить за 81 тысячу рублей на двоих, на ближайшие дни он стоит от 134 тысяч рублей на двоих. Рост цен составил 655.

При этом Египет остается наиболее популярным зарубежным направлением для россиян на 8 марта. Кроме этого, популярностью пользуются российские, турецкие и абхазские курорты.

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