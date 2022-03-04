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Социально значимые и другие продукты: стоит ли брать «про запас»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Россияне в панике скупают гречку и подсолнечное масло. Некоторым магазинам даже пришлось ограничивать отпуск товаров в одни руки. При этом представители торговых сетей заверяют, что цены удастся сдержать, а власти формируют списки социально значимых товаров, которые должны дорожать не слишком быстро.

«Вы, наверное, помните ситуацию позапрошлого года, когда вдруг в один прекрасный момент возникли проблемы с гречкой, туалетной бумагой, консервами. Они начали интенсивно исчезать с полок магазинов, но, на самом деле эту ситуацию мы поправили в считаные часы», — сказал журналистам в пятницу министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Пользователи соцсетей сообщают, что цены в магазинах пока, по их наблюдениям, выросли незначительно, но многие закупились товарами впрок, потому что боятся резкого скачка инфляции и дефицита.

«Для региона присутствие крупных федеральных игроков, безусловно, плюс. В ценовом плане они довольно жестко со своими поставщиками обходятся. Они в жестком конкурентном поле», — пояснил Гончаров.

Представители крупных торговых сетей в Сибири заверили, что у них есть возможность регулировать процессы повышения цен.

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«Мы не заинтересованы в повышении цен, потому что это влияет на покупательский трафик, работу магазинов. Мы сдерживаем наценки», — прокомментировала директор торговой сети «Магнит» в Сибирском федеральном округе Алена Рыбалко.

А запаса основных продуктов, по ее словам, хватит для региона примерно на месяц.

Руководитель региональной дирекции сети «Мария Ра» Дмитрий Провоторов напомнил, что в Сибири, в частности, в Алтайском крае, растет основная часть круп, в том числе гречки, пшеницы, поэтому дефицита и роста цен на эти продукты в регионах ждать не стоит.

Новосибирский Минпромторг перечислил товары социальной необходимости, которые в входят в утвержденный правительства РФ список, и на которые не может быть высоких наценок.

По словам представителей торговых сетей, надбавки на социально значимые товары в текущей ситуации составят 5-10%. Но то, что не входит в этот список, действительно может дорожать сильнее. 

Что будет с лекарствами?

«Мы обкатали схему на коронавирусной истории, когда с полок сметались лекарства, даже которые не очень помогают. Но мы видим, что такое понятие как "авось" или "про запас" до сих пор существует. Мы, к сожалению, этому подвержены», — сказал Гончаров.

По его данным, зарубежные фармпредприятия пока не вводили никаких санкционных или ограничительных мер.

«Понятно, что есть определенное взаимодействие с Евросоюзом, США по линии фармацевтической. Но у нас очень хорошие взаимоотношения с Индией и странами Юго-Восточной Азии, где огромное количество фармацевтических предприятий», — успокоил министр.

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