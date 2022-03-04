Вышел трейлер фильма «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

Sony Pictures выпустила трейлер боевика «Быстрее пули» от режиссера Дэвида Литча с Брэдом Питтом в главной роли.

Сюжет фильма раскрывает историю пяти наемных убийц, оказавшихся на задании в сверхскоростном поезде. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.

Режиссером фильма выступил Дэвид Литч, снявший «Дедпула 2» и «Джона Уика». Кроме Питта в триллере снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг, Логан Лерман, Майкл Шеннон.

Выход «Быстрее пули» в мировом прокате запланирован на 15 июля 2022 года. В настоящее время неизвестно, состоится ли премьера в России.