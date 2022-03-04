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Эксперты объявили о стремительном сокращении авторынка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Частные и коммерческие продавцы автомобилей в России на фоне нестабильности рынка начали останавливать продажи, сообщила пресс-секретарь портала «Дром» Мария Погребец.

«По состоянию на 28 февраля 2022 года количество машин, снятых с продажи, увеличилось на 53% по сравнению с данными неделей ранее. Самыми высокими темпами сворачиваются продажи новых авто. Дилерские центры сократили размещение объявлений на 60% в течение последней недели», — цитирует РИА Новости Погребец.

Причиной ухода с рынка аналитик «Дрома» Игорь Олейников назвал условия полной неопределенности и высокой инфляции.

«У частников нет уверенности, что они смогут на вырученные от продажи машины деньги приобрести взамен что-то достойное. Дилеры в свою очередь "замораживают" машины до прояснения текущих событий: согласно новым директивам от дистрибьюторов и общей ситуации на рынке», — отметил он.

Во время прошедших выходных россияне активно покупали все ранее выставленные на продажу машины. Каждый второй продавец еще перед выходными поднял цену на 20-30%, но в субботу-воскресенье произошла умеренная коррекция стоимости. В итоге за несколько дней цены на машины в России выросли на 13%.

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