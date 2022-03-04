Запорожская АЭС загорелась в ходе боя за станцию

Пожар на Запорожской АЭС возник в ходе боев за станцию, энергоблоки не пострадали, радиоактивный фон в норме, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе возникло — за пределами энергоблоков, говорится в сообщении.

«По состоянию на 2.26 (3.36 мск) в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвертый блок). Радиационное и противопожарное состояние на АЭС в норме», — уточнили в службе.

Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. У станции шел бой.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

По его словам, персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.