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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Запорожская АЭС загорелась в ходе боя за станцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Пожар на Запорожской АЭС возник в ходе боев за станцию, энергоблоки не пострадали, радиоактивный фон в норме, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе возникло — за пределами энергоблоков, говорится в сообщении.

«По состоянию на 2.26 (3.36 мск) в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключен от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвертый блок). Радиационное и противопожарное состояние на АЭС в норме», — уточнили в службе.

Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции виден дым. У станции шел бой.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, а также территорию вокруг Запорожской АЭС.

По его словам, персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.

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Топ комментариев

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Именно этот думаю в течении пары недель. А вот в перспективе ... Лично мне кажется что идея многополярного...

Руслан Малець

Ну это не World of Tanks играть.
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