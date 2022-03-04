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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Москва и Киев согласовали гуманитарные коридоры

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

Переговоры делегаций России и Украины завершились в Беловежской пуще, это была вторая встреча сторон. Москве и Киеву удалось достичь предварительных договоренностей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по итогам переговоров сказал, что сторонам удалось достигнуть понимания по вопросу гуманитарных коридоров с временным прекращением огня.

При этом он уточнил, что Киев не получил тех результатов, на которые рассчитывал, поэтому планируется третий раунд переговоров. Дата новых переговоров, а также место их проведения станут известны позднее.

Украинский МИД перед началом переговоров сообщил, что делегация будет добиваться прекращения огня и создание гуманитарных коридоров. Ведомство подчеркнуло, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности.

Президент Владимир Путин ранее в телефонном разговоре с главой Франции Макроном назвал два основных требования Москвы на переговорах с Киевом — демилитаризация и нейтральный статус Украины. Он заявил, что затягивание переговоров приведет к новым требованиям России.

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