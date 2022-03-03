Ученые выявили оптическую иллюзорность Солнца

Корональные петли Солнца являются оптическими иллюзиями, выяснили ученые из Национального центра атмосферных исследований в США.

Корональные петли — это высокотемпературные фонтаны многомиллионных наэлектризованных нитей плазменного газа. Невооруженным взглядом их можно увидеть во время полного солнечного затмения.

Долгое время исследователи считали, что такие петли существуют в атмосфере Солнца. Однако подробная компьютерная модель показала, что петли могут быть иллюзорными. В реальности они могут представлять оптические артефакты.

По мнению авторов открытия, петли возникают из-за многократного наложения структур солнечной короны, которые созданы из тонких нитей плазмы. Новые данные потребуют пересмотра существующих моделей Солнца.