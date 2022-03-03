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Крым получил украинскую воду

Источник:
РИА Новости
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Фото: http://krymology.info/index.php/Участник:Властарь / CC BY-SA 3.0

Вода из Днепра начала заполнять Северо-Крымский канал после подрыва украинской дамбы, которую в 2014 году соорудили для прекращения водоснабжения полуострова, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, работы по обследованию русла канала и подготовке гидротехнических узлов продолжаются. Шлюзы для подачи воды реки Днепр пока не открывались, полноценно процесс планируется запустить после завершения подготовительных работ.

На прошлой неделе российская армия взорвала дамбу, которая перекрывала поступление воды по каналу. Поступавшая до 2014 года в Крым по Северо-Крымскому каналу вода обеспечивала 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

Российские военные вышли к Херсону в прошлый четверг, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Через два дня силами Минобороны ликвидировали дамбу, сооруженную властями Херсонской области.

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Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

В интернете одежду с этими буквами уже во всю продают.
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