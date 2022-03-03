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Шоу «Маска» вернется на НТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Отмененный выпуск третьего сезона шоу «Маска» покажут на НТВ 6 марта, перерыв в эфире был связан с политической ситуацией на Украине.

Выпуск шоу «Маска» появился в телепрограмме НТВ, третья серия шоу выйдет 6 марта в 20.10. Места в жюри занимают Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко.

В первом эпизоде третьего сезона ни один из участников не снял маску, во втором из конкурса выбыл Пес, под маской оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.

В конкурсе остались знаменитости под масками Сфинкса, Пчелы, Пончика, Павлина, Осьминога, Мухомора, Монстрика, Малыша, Лошади, Леопарда, Козерога, Дракона и Джокера.

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