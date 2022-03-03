Минобороны назвало число убитых и раненых на Украине военных

Потери среди российских военных, участвующих в специальной операции на Украине, составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По российским данным, потери украинской армии значительно больше — более 2870 человек погибли, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен. Конашенков уточнил, что семьям погибших россиян оказывается помощь.

Представитель Минобороны подчеркнул, что со стороны России в операции участвуют исключительно контрактники и офицеры, военнослужащих срочной службы на территории Украины нет.

Конашенков также рассказал, что российские военные «проявляют мужество, отвагу и героизм». Так, танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина вывел из строя восемь БТР-80 и «ликвидировал более 100 националистов».

Впервые наличие потерь в ходе военной спецоперации на Украине Министерство обороны России признало 27 февраля, однако тогда ведомство не стало уточнять число погибших и раненых военнослужащих.