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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны назвало число убитых и раненых на Украине военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Потери среди российских военных, участвующих в специальной операции на Украине, составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По российским данным, потери украинской армии значительно больше — более 2870 человек погибли, около 3700 получили ранения, 572 попали в плен. Конашенков уточнил, что семьям погибших россиян оказывается помощь.

Представитель Минобороны подчеркнул, что со стороны России в операции участвуют исключительно контрактники и офицеры, военнослужащих срочной службы на территории Украины нет.

Конашенков также рассказал, что российские военные «проявляют мужество, отвагу и героизм». Так, танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина вывел из строя восемь БТР-80 и «ликвидировал более 100 националистов».

Впервые наличие потерь в ходе военной спецоперации на Украине Министерство обороны России признало 27 февраля, однако тогда ведомство не стало уточнять число погибших и раненых военнослужащих.

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Топ комментариев

Disobedient

В феврале месяце на тебя постановление вышло. И вообще тебе ли на нее жаловаться сравни с минимальной.

Disobedient

Конечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...

CaRdan

Имеется ))))) Вы же сами вот плакали, что все наши производства ключевые скуплены американцами ))))

muroroa

Чё типа победитель конкурса "Кто слаще лизнёт"?
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