США закрыли небо для российских самолетов

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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов со 2 марта, сообщает департамент транспорта Соединенных Штатов.
Ограничения введены по поручению президента Джо Байдена в ответ на «вторжение России в Украину», отмечается в документе. Они коснутся пассажирских и грузовых рейсов, а также чартерных и регулярных.
Российские самолеты, которые в данный момент находятся в США, смогут запросить разрешение на выполнение рейсов, чтобы покинуть территорию страны.
Также указывается, что после введения ограничений российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.
DisobedientВ феврале месяце на тебя постановление вышло. И вообще тебе ли на нее жаловаться сравни с минимальной.
muroroaЧё типа победитель конкурса "Кто слаще лизнёт"?
DisobedientСпецоперацию не остановят. Иначе это все было зря! Так что дави на жалость сотрудникам ВСУ, если сдадутся...
DisobedientКонечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...