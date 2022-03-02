США закрыли небо для российских самолетов

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов со 2 марта, сообщает департамент транспорта Соединенных Штатов.

Ограничения введены по поручению президента Джо Байдена в ответ на «вторжение России в Украину», отмечается в документе. Они коснутся пассажирских и грузовых рейсов, а также чартерных и регулярных.

Российские самолеты, которые в данный момент находятся в США, смогут запросить разрешение на выполнение рейсов, чтобы покинуть территорию страны.

Также указывается, что после введения ограничений российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.