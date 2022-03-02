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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США закрыли небо для российских самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов со 2 марта, сообщает департамент транспорта Соединенных Штатов.

Ограничения введены по поручению президента Джо Байдена в ответ на «вторжение России в Украину», отмечается в документе. Они коснутся пассажирских и грузовых рейсов, а также чартерных и регулярных.

Российские самолеты, которые в данный момент находятся в США, смогут запросить разрешение на выполнение рейсов, чтобы покинуть территорию страны.

Также указывается, что после введения ограничений российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.

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Политика #Мир #Россия #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

Disobedient

В феврале месяце на тебя постановление вышло. И вообще тебе ли на нее жаловаться сравни с минимальной.

muroroa

Чё типа победитель конкурса "Кто слаще лизнёт"?

Disobedient

Спецоперацию не остановят. Иначе это все было зря! Так что дави на жалость сотрудникам ВСУ, если сдадутся...

Disobedient

Конечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...
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