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Асмус описала сексуальную сцену с Козловским в сериале «Люся»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © asmuskristina, instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус снялась в сериале «Люся» с Данилой Козловским, где на ее долю снова выпала постельная сцена. Она рассказала, как прошли съемки.

«15 секунд, и... мне говорят: "Кристин, снято". А я: "Подождите, так это не репетиция была?". Я ничего не поняла. Все очень быстро, деликатно, ничего не видно», — сказала Асмус в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях».

Актриса призналась, что Козловский — самый внимательный партнер в ее жизни. Он все время спрашивал, комфортно ли ей, беспокоился о ее комфорте.

Сериал «Люся» рассказывает о создателе умной колонки «Люся». Сеня экспериментирует с алгоритмами, обсуждая с Люсей личные темы, свою семью, людей вокруг, и старается сделать ее максимально человечной. Люся быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка – она оказывается единственной, кому Сеня может доверить свои переживания, проблемы и размышления.

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