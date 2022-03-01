Украинским военным заблокировали выход к Азовскому морю

Украинские военные полностью лишились выхода к Азовскому морю, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, выход подразделений украинской армии к Азовскому морю теперь полностью заблокирован. Военная операция продолжается с использованием высокоточного вооружения.

Подразделения ДНР за сегодня продвинулись на 19 километров. В свою очередь, войска ЛНР при огневой поддержке ВС России с начала операции продвинулась на 61 километр.