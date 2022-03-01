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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз пригрозил России тотальной войной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз намерен экономически подавить Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России», — сказал чиновник в эфире радиостанции France Info.

После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении самого жесткого пакета санкций в истории. Так, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России.

Кроме этого, ограничительные меры введены против крупнейших российских банков, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько финансовых учреждения отключают от международной системы SWIFT.

Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила лизинг и продажи авиалайнеров. США ввели запрет на поставки микроэлектроники — в первую очередь, процессоров.

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Политика #Мир #Россия
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sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!
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