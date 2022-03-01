Евросоюз пригрозил России тотальной войной

Евросоюз намерен экономически подавить Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России», — сказал чиновник в эфире радиостанции France Info.
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении самого жесткого пакета санкций в истории. Так, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России.
Кроме этого, ограничительные меры введены против крупнейших российских банков, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько финансовых учреждения отключают от международной системы SWIFT.
Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила лизинг и продажи авиалайнеров. США ввели запрет на поставки микроэлектроники — в первую очередь, процессоров.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
GammiPluhЧто то сибнет перегнул с желтизной заголовка
Natusy-1976-08-29Позора и разочарований меньше!