Евросоюз пригрозил России тотальной войной

Евросоюз намерен экономически подавить Москву, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России», — сказал чиновник в эфире радиостанции France Info.

После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении самого жесткого пакета санкций в истории. Так, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России.

Кроме этого, ограничительные меры введены против крупнейших российских банков, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Несколько финансовых учреждения отключают от международной системы SWIFT.

Европа закрыла небо для любых российских самолетов, а также запретила лизинг и продажи авиалайнеров. США ввели запрет на поставки микроэлектроники — в первую очередь, процессоров.