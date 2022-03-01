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Рубль незначительно подорожал после введения спецмер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара на старте торгов во вторник составил 91,5 рубля, евро — в районе 102,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Накануне к моменту окончания торгов евро стоил 106 рублей, доллар — 94,6 рубля. На пике курсы валют накануне поднимались выше 120 и 109 рублей соответственно.

Центробанк в понедельник принял решение не проводить утренние и вечерние торги на валютном и денежном рынках до 5 марта. Торги на этой неделе будут проходить только с 10.00 до 19.00 по московскому времени.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о специальных экономических мерах. В частности, документ ограничивает вывод россиянами валюты за границу и обязывает субъектов внешнеэкономической деятельности переводить в рубли 80% выручки.

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Экономика #Деньги
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