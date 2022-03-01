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ТНТ анонсировал новый сериал «Исправление и наказание»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Исправление и наказание»

Комедия «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли выйдет на ТНТ 14 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

Михалкова в сериале сыграет роль замначальника колонии-поселения Алену Неверову. Она убеждена, что из любого взрослого негодяя можно сделать приличного человека. У Неверовой есть собственный «метод шока», который ликвидирует все пробелы в нравственно-моральном воспитании.

Сюжет закручивается, когда к героине приезжает семья олигарха и настаивает на своем родстве. Все дело в тайном заграничном банковском счете, доступ к которому есть у Неверовой. Только она сама об этом не знает.

«Родственники» идут на крайние меры, пытаясь достучаться до «правды», и поджигают дом, но их поступок лишь приводит к тому, что теперь они сами становятся подопечными Неверовой в ее колонии-поселения.

Комедия о перевоспитании добром «Исправление и наказание» выйдет с 14 марта в 20.00 на ТНТ.

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