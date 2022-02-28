НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал Запад империей лжи

Источник:
РИА Новости
439 10
Фото: © пресс-служба президента РФ

Западные страны, которые пытаются реализовать санкции в отношении России, это «империя лжи», заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин 24 февраля в ходе телеобращения к россиянам уже заявлял, что весь западный блок, сформированный Соединенными Штатами Америки по своему опыту и подобию, является «империей лжи».

По словам главы государства, об этом даже пишут сами американские политики, политологи и журналисты. «Трудно с этим не согласиться, так оно и есть», — подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления.

Евросоюз и США ввели против России несколько пакетов санкций на фоне военной операции на Украине. Они коснулись финансового сектора, экспорта, промышленности.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Россию отключили от SWIFT: чем грозит международная изоляция банков
Центробанку ограничили использование валютных резервов
Крупные криптобиржи заблокировали аккаунты пользователей из России
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Оборудование для «СКИФа» придется искать в Китае
Томские власти дали учителям указания беседовать с детьми об Украине
Томская область отменила часть COVID-ограничений
Атлантический циклон принесет в Новосибирск снегопады и метели
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (10)
Картина дня
Путин назвал Запад империей лжи
Центробанку ограничили использование валютных резервов
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Крупные криптобиржи заблокировали аккаунты пользователей из России
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

BadBoy91

какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?

89134830908

Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

xumepa312

Сейчас местные ребята тебе расскажут что ничего страшного и это даже хорошо и вообще всё супер!
Sibnet.Ru