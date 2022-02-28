Путин назвал Запад империей лжи

Западные страны, которые пытаются реализовать санкции в отношении России, это «империя лжи», заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин 24 февраля в ходе телеобращения к россиянам уже заявлял, что весь западный блок, сформированный Соединенными Штатами Америки по своему опыту и подобию, является «империей лжи».

По словам главы государства, об этом даже пишут сами американские политики, политологи и журналисты. «Трудно с этим не согласиться, так оно и есть», — подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления.

Евросоюз и США ввели против России несколько пакетов санкций на фоне военной операции на Украине. Они коснулись финансового сектора, экспорта, промышленности.