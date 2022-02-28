«Анчартед» после третей недели проката остался лидером сборов

Фото: © кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Премьеры 23-24 февраля в кино не смогли опередить по сборам приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится», вышедший в прокат три недели назад. Фильм собрал кассу в два раза больше, чем российская новинка «Мистер Нокаут».

В пятерку заинтересовавших зрителей фильмов вошли спортивная драма «Мистер Нокаут», комедия «Лулу и Бриггс» и мультфильм «Кролецып и хомяк тьмы».

По итогам проката «Анчартед» собрал 135 миллионов рублей, а у «Мистера Нокаута» — 60,3 миллиона. Также спросом в прокате продолжает пользоваться детектив «Смерть на Ниле», собравший 59,3 миллиона рублей.

Лучшая среди новинок картина «Мистер Нокаут» рассказывает о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио.

История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Главные роли сыграли Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева.