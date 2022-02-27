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Сеть DNS пообещала снизить цены после их повышения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kurt Basis / CC BY 3.0

Российская сеть электроники DNS, поднявшая на 30% цены на фоне роста курса доллара, снизит их на большой перечень ассортимента, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.

«Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций, в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — написал Алексеев в своем Telegram-канале.

На этой неделе DNS подняла цены на товары до 30% на фоне роста курса доллара, сказал РИА Новости Алексеев. По его словам, возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза.

Алексеев не исключал дальнейшего роста цен — по его информации, ввиду введения западных технологических санкций пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Федеральная антимонопольная служба тут же заявила, что проверит обоснованность повышения цен DNS. Ведомство выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции

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