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Западные страны договорились отключить Россию от SWIFT

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Евросоюз договорились о новых «жестких санкциях», предусматривающих в том числе отключение банков России от системы SWIFT, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT», — приводит ТАСС заявление Хебештрайта.

По его словам Хебештрайта, западные партнеры «решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок».

«Санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство», — добавил Хебештрайт.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операциина Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции — как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора России.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах мира.

Тема: Военная операция на Украине
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