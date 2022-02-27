Лолита попросила Россию организовать гуманитарный коридор из Киева

Певица Лолита обратилась к российской власти с просьбой выпустить из городов Украины людей, не желающих участвовать в военных действиях. В Киеве у артистки находятся дочь и мать.

«У меня есть единственная просьба, вернее крик, пожалуйста откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну», — сказала Лолита в видео, опубликованном в Instagram.

Специальная военная операция по Донбасу началась 24 февраля. 27 февраля вооруженные силы России получили приказ развивать наступление на всех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Несколько дней в городах Украины — Харькове, Киеве, Одессе и других — слышатся взрывы и стрельба. Он них сообщают местные жители. Лолита в своем обращении сказала, что ее дочь и мать все это время находятся в убежище.

«Прервитесь на какое-то время. Пусть выйдут старики, женщины и дети, кто не хочет участвовать в этом. Пожалуйста, сделайте что-нибудь», — сказала певица.