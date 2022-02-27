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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Лолита попросила Россию организовать гуманитарный коридор из Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певица Лолита обратилась к российской власти с просьбой выпустить из городов Украины людей, не желающих участвовать в военных действиях. В Киеве у артистки находятся дочь и мать.

«У меня есть единственная просьба, вернее крик, пожалуйста откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну», — сказала Лолита в видео, опубликованном в Instagram.

Специальная военная операция по Донбасу началась 24 февраля. 27 февраля вооруженные силы России получили приказ развивать наступление на всех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Несколько дней в городах Украины — Харькове, Киеве, Одессе и других — слышатся взрывы и стрельба. Он них сообщают местные жители. Лолита в своем обращении сказала, что ее дочь и мать все это время находятся в убежище.

«Прервитесь на какое-то время. Пусть выйдут старики, женщины и дети, кто не хочет участвовать в этом. Пожалуйста, сделайте что-нибудь», — сказала певица.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

"Победа Украины" левачьё как всегда, в другой реальности живёт...

Disobedient

Смотрел вчера твоего гончаренко. Понял откуда ты информацию берешь. Вот только в чувствах своих разобраться...

Dvorcin

Я вам только одно скажу деды и прадеды которые на войне погибли против фашистов ждать бы не стали столько...

Dvorcin

Надейся максимка надежда умирает последней.
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