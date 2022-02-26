Россия ужесточит контроль за оборотом гражданского оружия

Закон об ужесточении контроля за оборотом оружия вступает в России в силу с 1 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки», — подчеркнул он.

Госдума ранее приняла законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия. Согласно законопроекту, будет введен список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия будет запрещена. Полный список противопоказаний составит правительство.

Пройти освидетельствование можно будет только в государственных больницах по месту регистрации, в числе необходимых осмотров — проверка на наркотики и психотропные препараты, а также психологическое тестирование.

Пока будет проходить медицинское освидетельствование, предыдущие лицензии на оружие будут аннулированы, а само оружие изъято.