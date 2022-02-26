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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны перечислило трофеи и уничтоженное украинское вооружение

Источник:
Sibnet.ru
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Войска Донбасса при поддержке российских Вооруженный сил продолжили уверенное наступательное движение, в ходе чего захвачены и уничтожены сотни объектов военной инфраструктуры и вооружение украинских военных, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской республик и с 24 февраля в рамках договора о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса проводит на Украине военную операцию. 

Как сказал на брифинге Конашенков, группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских военных продвинулась далее на глубину до 30 километров и захватила поселения Бахмутовка и Гречишкино. Войска ДНР прорвали оборону националистических батальонов и продвинулись на 25 километров, а затем в направлении Новомайского накрыли еще 6 километров.

«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые комплексы Javelin и британские NLAW», — сообщил Конашенков.

В течение ночи Вооруженные силы РФ наносили удары высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования. 

Уничтоженное вооружение

По данным Минобороны на утро субботы, 26 февраля российскими вооруженными силами выведен из строя 821 объект военной инфраструктуры ВС Украины, в том числе 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи ВС Украины, 24 комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня и 118 единиц специальной автомобильной техники.

Представитель Минобороны подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

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volodey19760802

Не велика честь петь с бородатыми пи....

RS1981

Здается мне в Киеве после сегодняшней ночи не останется ни одного целого ювелирного магазина......

BETEPAH86

Слава Богу!!! Надеюсь навсегда! Хоть на транспидгендов смотреть не будем.

antibacila

А я и так не смотрел, даже когда мы участвовали. Так что не вижу шибко уж важной новости.
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