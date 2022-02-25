Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого», — цитирует дипломата Reuters.

Европейские власти заморозят счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе. При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу.

Отмечается, что решение не вводить самые жесткие санкции связано с тем, что власти Евросоюза стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине.