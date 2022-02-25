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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого», — цитирует дипломата Reuters.

Европейские власти заморозят счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе. При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу.

Отмечается, что решение не вводить самые жесткие санкции связано с тем, что власти Евросоюза стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине.

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