Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова

Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров будут внесены в санкционные списки Евросоюза, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого», — цитирует дипломата Reuters.
Европейские власти заморозят счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе. При этом заморозка активов не повлияет на возможность Путина и Лаврова посещать Европу.
Отмечается, что решение не вводить самые жесткие санкции связано с тем, что власти Евросоюза стремятся к дипломатическому решению конфликта на Украине.
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