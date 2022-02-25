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Военная операция на Украине
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Студента НГУ задержали за вывешивание флага Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правоохранительные органы задержали студента Новосибирского государственного университета, который вывесил флаг Украины на окне общежития, сообщила пресс-служба вуза.

Студент ранее сообщал однокурсникам в чате во «Вконтакте», что вывесил в окне флаг Украины. По его словам, перед этим к нему подходил заведующий общежитием, сказал, что это нарушает внутренние правила.

Позже замдекана по внеучебной работе подтвердила студентам, что с одним из студентов, выразившим протест спецоперации на Украине «работают органы полиции, ФСБ» и призвала остальных «не наломать дров». В ФСБ не стали комментировать информацию о задержании, сообщает «Ъ-Сибирь».

Около 100 новосибирцев вышли в четверг вечером на несанкционированную акцию против военных действий на Украине. Они скандировали: «Нет войне». около 20 человек были задержаны. На активных участников составлено восемь протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок.

Тема: Военная операция на Украине
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Новосибирск #Россия
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Топ комментариев

AlexEvil

НАТО нафиг не нужен народ Украины, нужна только территория...И пофиг что там будет с народом....Раньше...

Artur Morgan

иронично,а ведь еще совсем недавно украина строила планы как дойдет до Кремля

sib_man9

ауди и лендоверы не подвезут , точно беда

corrector

Рост цен у них когда останавливался ? Причина есть всегда - печка выпекающая мониторы в Китае взорвалась,...
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