Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов, следует из уведомления авиационных властей.

«Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники», — отмечается в сообщении.

Работа ряда аэропортов на юге России приостановлена до 25 февраля. В этом списке аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы. При этом запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Все авиарейсы из Москвы в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу. Также отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал украинских военных не выполнять приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.