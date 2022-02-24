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Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов, следует из уведомления авиационных властей.

«Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники», — отмечается в сообщении.

Работа ряда аэропортов на юге России приостановлена до 25 февраля. В этом списке аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы. При этом запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Все авиарейсы из Москвы в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу. Также отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал украинских военных не выполнять приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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Экономика #Транспорт и дороги #Туризм
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