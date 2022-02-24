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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен первый российский электрогрузовик EVM PRO

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал «Автовоз»

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» представила электрогрузовик полностью российского производства EVM PRO — презентация машины состоялась во вторник.

Электрогрузовик построен на базе «УАЗ Профи». Автомобиль может проехать на одном заряде около 300 километров с грузом до одной тонны и скоростью 80 километров в час, цитирует Forbes генерального директора компании Илью Рашкина.

Силовая установка — синхронный электродвигатель и силовая электроника — российского производства. Вес двигателя минимальный в мире и составляет 50 килограммов.

По словам Рашкина, основной рынок сбыта — службы внутригородской логистики, почтовые службы, коммунальные службы, фулфилмент сервисы, их потребность — 10 тысяч автомобилей в год.

Собирать автомобили будут в Москве, в ОЭЗ «Технополис Москва». Планируется выпускать 1 тысячу единиц машин в год. Серийное производство откроется в третьем квартале 2022 года. «По нашим планам в сентябре первая машина сойдет с конвейера и будет доступна к покупке», — отметил Рашкин.

Тема: Русские машины
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