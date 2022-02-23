Украина объявила призыв резервистов

Призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет стартовал на Украине 23 февраля, сообщает Генштаб Вооруженных сил страны. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

«Это будут и офицеры, и рядовой и сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы — 1 год», — говорится в сообщении военного ведомства.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили ранее. При этом за ними также сохраняется рабочее место и зарплата.

Речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв. Зеленский подчеркнул, что не видит необходимости в данный момент проводить в стране всеобщую мобилизацию.