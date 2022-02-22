Совфед подтвердил независимость ДНР и ЛНР

Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств. Документы вступят в силу с момента их официального опубликования.

Срок действия соглашений — десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно документам, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон, по этому вопросу заключат отдельное соглашение.

Также договоры предусматривают оказание военной помощи друг другу. Каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.