НАВЕРХ
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совфед подтвердил независимость ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
210 1
Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств. Документы вступят в силу с момента их официального опубликования.

Срок действия соглашений — десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно документам, охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон, по этому вопросу заключат отдельное соглашение.

Также договоры предусматривают оказание военной помощи друг другу. Каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

Тема: Конфликт в Донбассе
Донбасс раскачал биржи: стоит ли покупать доллары?
Госдума ратифицировала договоры с республиками Донбасса
Украинский кризис подтолкнет цены на нефть выше $100
Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Красноярска выступит на конкурсе красоты в Индии
Травников поддержит Путина, «пусть хоть камни с неба падают»
Первое лекарство от оспы создали в Новосибирске
Томский губернатор назвал решение признать ДНР и ЛНР выстраданным
Самое популярное
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Вышла игра Horizon Forbidden West
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
43
Россия признала суверенитет Донбасса
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
37
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
30
Россия пообещала не допустить кровавой бойни в Донбассе
Sibnet.Ru