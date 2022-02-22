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Зеленский задумался над разрывом отношений с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией после признания Донецкой и Луганской народных республик, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я <…> сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского.

Действия Москвы он назвал «юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России».

В понедельник, 21 февраля президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.

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