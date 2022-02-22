Зеленский отказался воевать с российской армией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной мирному пути урегулирования.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

Глава Украины поручил обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российской армии. «Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он заверил, что границы Украины надежно защищены. Зеленский подчеркнул, что сейчас не видит причин для хаотических действий. «Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы [украинцы] обязательно будете об этом знать», — отметил он.

«За мной Украина в ее международно признанных границах, и они [границы] останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия Российской Федерации», — заверил Зеленский.