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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказался воевать с российской армией в Донбассе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что Украина никому не отдаст свои территории, но останется верной мирному пути урегулирования.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. 

Глава Украины поручил обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российской армии. «Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. Мы ничего никому не отдадим. Мы в этом уверены», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он заверил, что границы Украины надежно защищены. Зеленский подчеркнул, что сейчас не видит причин для хаотических действий. «Если мы увидим изменение ситуации и рост рисков, то вы [украинцы] обязательно будете об этом знать», — отметил он.

«За мной Украина в ее международно признанных границах, и они [границы] останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия Российской Федерации», — заверил Зеленский.

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Политика #Мир #Военная политика
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