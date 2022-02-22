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Украинский кризис подтолкнет цены на нефть выше $100

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Геополитический кризис, связанный с Украиной, может привести к увеличению цены на нефть выше 100 долларов за баррель, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Вероятно, геополитическая премия в цене на нефть сейчас составляет порядка 15 долларов за баррель. Если все пойдет по самому спокойному сценарию, который подразумевает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта, в итоге эта геополитическая премия сойдет на нет», — сказал ТАСС эксперт.

По его словам, стоимость Brent на фоне новостей об эскалации ситуации вокруг Украины растет несколько дней подряд и во вторник превысила 99 долларов за баррель.

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Если обострение ситуации будет набирать обороты, перейдет в более острую фазу, которая в ответ может повлечь санкции в отношении российского экспорта нефти, то цена нефти «может потенциально значительно превысить 100 долларов за баррель», отметил Маринченко.

Такой сценарий, по мнению эксперта, «мог бы спровоцировать энергетический кризис». «Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем», — заключил эксперт.

Тема: Конфликт в Донбассе
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