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Рубль оказался самой неустойчивой валютой в мире из‑за Украины

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Волатильность рубля из-за сложной геополитической ситуации приблизилась к максимуму с начала пандемии. В итоге российская валюта по колебаниям курса обошла турецкую лиру и вышла в мировые лидеры по этому показателю.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже утром во вторник вырос до 80,69 рубля (+1,13% к закрытию предыдущей сессии), курс евро — вырос на 0,97% и достиг 91,0225 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса) к вечеру 21 февраля достигала 33,97%, приводит РБК данные Bloomberg. Еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%.

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На фоне обострения геополитической ситуации волатильность национальной валюты приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%. Тогда курс рубля обваливался с 60–65 за доллар до 80 рублей.

Геополитика остается главным фактором, негативно влияющим на российский рубль, отмечают аналитики, опрошенные РБК. И национальная валюта, и рынок в целом болезненно реагируют на текущую информационную повестку.

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karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.
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