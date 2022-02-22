Сериал «Гости из будущего» на СТС получил продолжение

Герои продолжения сериала «Гости из будущего» на этот раз окажутся не только в 80-х годах и настоящем времени, но также в IX и XIX веках, сообщила пресс-служба СТС. Проект уже запущен в производство.

Съемки стартовали на территории Симонова монастыря, где по сюжету советский ученый Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов), попавший в XIX век, спорит с коллегой — изобретателем Никодимом.

Первый съемочный блок охватывает события XIX века. Самыми массовыми сценами эпохи станут масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает героев. Одна из самых эффектных сцен сезона — дуэль с Александром Пушкиным при участии главных героев.

Герои должны разгадать тайну временной аномалии и сделать непростой выбор, который определит судьбу их мира.

В новом сезоне сериала «Гости из будущего» будет 17 эпизодом хронометражем 23 минуты. Дата премьеры пока не сообщается.