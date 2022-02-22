НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Гости из будущего» на СТС получил продолжение

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © пресс-служба СТС

Герои продолжения сериала «Гости из будущего» на этот раз окажутся не только в 80-х годах и настоящем времени, но также в IX и XIX веках, сообщила пресс-служба СТС. Проект уже запущен в производство.

Съемки стартовали на территории Симонова монастыря, где по сюжету советский ученый Матвей Пиотровский (Юрий Стоянов), попавший в XIX век, спорит с коллегой — изобретателем Никодимом.

Первый съемочный блок охватывает события XIX века. Самыми массовыми сценами эпохи станут масленичная ярмарка и бал, куда цесаревич Александр Николаевич приглашает героев. Одна из самых эффектных сцен сезона — дуэль с Александром Пушкиным при участии главных героев.

Герои должны разгадать тайну временной аномалии и сделать непростой выбор, который определит судьбу их мира.

В новом сезоне сериала «Гости из будущего» будет 17 эпизодом хронометражем 23 минуты. Дата премьеры пока не сообщается.

Еще по теме
Павлу Майкову стало стыдно за съемки в «Бригаде»
Marvel и Джордж Мартин выпустят комиксы по антологии «Дикие карты»
«Золушка» с гендерно-нейтральной феей стала претендентом на «Оскар»
Российский фильм про футбол уступил «Анчартеду» в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омск вошел в топ городов с дорогими проститутками
Северных оленей обнаружили в Томской области впервые за 10 лет
Осужденный по «делу Minecraft» подросток обжаловал приговор
Новосибирский филолог рассказала о «деградации» русского языка
Самое популярное
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Вышла игра Horizon Forbidden West
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия не допустит кровавой бойни в Донбассе
Зеленский отказался воевать с российской армией в Донбассе
Рынок остался без «живых» автомобилей за 500 тыс. рублей
Байден ввел мягкий вариант санкций после признания ДНР и ЛНР
Топ комментариев

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

ivanbak

Видать хорошо отпраздновали день алкоголика украинские вояки, что по пьяну не в ту сторону поперли

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...
Sibnet.Ru