Росавиация разберется со стоимостью авиабилетов

Росавиация потребовала от перевозчиков предоставлять ежемесячный отчет о средней стоимости билетов в эконом-классе по ряду внутрироссийских маршрутов, говорится в письме замглавы ведомства Георгия Бахарева в адрес авиакомпаний.

Речь идет о маршрутах из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда, приводят «Известия» письмо Бахарева.

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Представители Росавиации требуют от перевозчиков направлять данные о ценах до десятого числа месяца. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года с целью пресечения необоснованного роста стоимости билетов, сказали газете в министерстве.

Поводом для ужесточения контроля над ценами на авиабилеты стали жалобы людей на их стоимость.