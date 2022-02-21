Росавиация разберется со стоимостью авиабилетов

Росавиация потребовала от перевозчиков предоставлять ежемесячный отчет о средней стоимости билетов в эконом-классе по ряду внутрироссийских маршрутов, говорится в письме замглавы ведомства Георгия Бахарева в адрес авиакомпаний.
Речь идет о маршрутах из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда, приводят «Известия» письмо Бахарева.
Представители Росавиации требуют от перевозчиков направлять данные о ценах до десятого числа месяца. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года с целью пресечения необоснованного роста стоимости билетов, сказали газете в министерстве.
Поводом для ужесточения контроля над ценами на авиабилеты стали жалобы людей на их стоимость.
mosquito__2010Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...
pepelmetalДа он и не уезжал) у него денег нет
seekeerА ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
ponhik78Мы требуем убрать военную инфраструктуру НАТО (вернее военную инфраструктуру США) на рубежи по состоянию...